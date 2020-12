Perisic via dall’Inter a gennaio? Un ex lo punta per risolvere un problema

Condividi questo articolo

Perisic Inter

Perisic sta giocando con grande frequenza in questo inizio di stagione con l’Inter, ma c’è chi pensa che possa lasciare i nerazzurri nel mercato di gennaio. Il sito spagnolo El Gol Digital segnala un interesse dalla Liga per il croato.

NUOVA USCITA? – Ivan Perisic è tornato all’Inter dopo il prestito della scorsa stagione al Bayern Monaco. I bavaresi non lo hanno riscattato e lui, nonostante all’inizio sembrasse fuori dai piani di Antonio Conte, si è messo d’impegno e “riciclato” come esterno sinistro a tutta fascia. Fin qui ha giocato sempre: undici su undici in Serie A e sei su sei in Champions League, sebbene solo in tre occasioni per tutti i novanta minuti. Perisic, anche per questo motivo, ha ravvivato l’interesse in chiave mercato. Il sito El Gol Digital in Spagna segnala come l’ex Inter Diego Pablo Simeone lo stia puntando per portarlo all’Atlético Madrid a gennaio. I colchoneros sono primi in Liga con la Real Sociedad, e hanno due partite da recuperare. Tuttavia Yannick Carrasco, il titolare del ruolo sulla fascia sinistra, non sta avendo un rendimento ottimale dopo il suo ritorno dalla Cina. Ecco quindi che Perisic sembra essere il nome individuato dai rojiblancos per provare l’innesto a gennaio. Simeone, col suo arrivo, risolverebbe le lacune a sinistra: dopo averlo utilizzato così tanto l’Inter e Antonio Conte lo lasceranno partire?

Fonte: El Gol Digital