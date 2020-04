Perisic va verso il riscatto, ma l’Inter dovrÃ  fare uno sconto – CdS

Perisic va verso il riscatto, ma l’Inter dovrà fare uno sconto – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che il Bayern Monaco è orientato a riscattare Perisic. L’Inter però dovrà fare uno sconto.

CONFERMA IN VISTA – Ivan Perisic va verso il riscatto. Il Bayern pare intenzionato a confermare il croato e pure il giocatre vuole rimanere in Baviera. L’Inter punta a trovare un’intesa sulla cifra in anticipo visto che non ci sono sìcertezze sulle tempistiche del mercato e la libertà d’azione potrebbe essere ristretta.

CON SCONTO – Senza un accordo col Bayern Perisic tornerebbe all’Inter al termine del prestito con un contratto fino al 2022. Questo potrebbe constringere la società a rivedere al ribasso la cifra del riscatto. Meno dei 20 milioni pattuiti. Il buon rendimento del croato avvicina la conferma, ma i tedeschi intendono essere molto oculati sulle psese. L’Inter auspica un accordo anche per scaricare il pesante ingaggio d 4,6 milioni.