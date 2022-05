Perisic va da Conte, il Tottenham ha già avvisato l’Inter: i dettagli dell’affare – CdS

Perisic saluta l’Inter e vola da Antonio Conte. Il Tottenham dal canto suo ha già avvisato l’Inter (che non ha rilanciato). Ecco i dettagli dell’operazione secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

INTER AVVISATA – Ivan Perisic lascia l’Inter, affare fatto col Tottenham che ha fortemente voluto l’esterno croato (richiestissimo da Antonio Conte). L’Inter era ottimista dopo l’ultimo rilancio da 4,8 milioni più bonus (per arrivare a 5,5), ma Perisic non ha risposto perché stava già trattando con il Tottenham. La dirigenza dell’Inter ha impiegato poco a capire quello che stava succedendo, ma non hanno minimamente pensato di alzare ulteriormente la posta. L’Inter è convinta di aver fatto il massimo per trattenerlo e, se Ivan ha scelto di andare a Londra per mettersi di nuovo agli ordini di Antonio Conte, non si è trattato di una decisione di natura economica. Perisic guadagnerà poco meno di 6 milioni di euro netti e non appena sarà in grado, sosterrà le visite mediche. Se da un lato il croato non ha avvisato la dirigenza, diverso il discorso nei confronti di mister Simone Inzaghi, che invece ha ricevuto una chiamata dal giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

