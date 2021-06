Perisic in uscita dall’Inter, c’è una nuova pretendente dalla Germania – SI

Perisic potrebbe essere uno dei nomi in uscita dall’Inter. Il croato ha un ingaggio elevato e nell’ottica della riduzione dei costi la società nerazzurra potrebbe scegliere di privarsi dell’esterno croato. Secondo Sportitalia ha estimatori in Germania.

INTERESSE TEDESCO – Secondo il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, su Ivan Perisic ci sarebbero gli occhi di una squadra tedesca. L’Eintracht Francoforte potrebbe essere la sua prossima destinazione. Nel caso di partenza di Filip Kostic (sul serbo ci sarebbe la Lazio, vedi articolo), i tedeschi potrebbero presentare un’offerta all’Inter per accaparrarsi il giocatore croato. Per lui sarebbe un ritorno in Germania, avendo già indossato le maglie di Wolfsburg, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Ieri Perisic è stato l’autore del gol del pareggio della sua nazionale contro la Repubblica Ceca nella seconda giornata della fase a girone degli Europei (vedi articolo).