Perisic, una sola offerta negli ultimi 6 mesi: primo affare in uscita è un altro

Sul tavolo dell’Inter sarebbe arrivata una sola offerta per il cartellino di Ivan Perisic nel corso della finestra di calciomercato estivo

RETROSCENA – Queste le parole di Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, partendo da Ivan Perisic. «L’Inter ha scelto una strada chiara con Ivan Perisic. Da quando è rientrato in estate, la dirigenza insieme ad Antonio Conte ha scelto di dare una nuova chance al croato che ieri è tornato al gol nel finale contro il Parma. Una linea netta che ha sorpreso tutti, ma Conte continua a dirsi molto soddisfatto di Perisic: l’unica offerta ricevuta negli ultimi 6 mesi è stata proprio del Bayern Monaco, presentata tra agosto e settembre per una cifra reale vicina ai 12 milioni garantiti dai tedeschi. A quelle condizioni, la scelta dell’Inter è stata di rifiutare perché Perisic è sempre stato valutato almeno 15 o 17 milioni, senza sconti ulteriori. Da qui nasce la permanenza di Ivan, aperto a uno sforzo nella disponibilità che Conte ha apprezzato».

USCITA – Romano invece fa un discorso diverso su Radja Nainggolan. «Chi invece rimane in uscita per gennaio è Radja Nainggolan, il primo affare avviato in questo senso: l’Inter non vuole arrivare alle ultime ore del mercato per definire tutto col Cagliari come in estate quando è saltato tutto, i contatti per questo ripartiranno a breve per un discorso già in piedi con Nainggolan che vuole il Cagliari e l’Inter che ha capito come trascinarsi avanti non convenga a nessuno. La valutazione rimane superiore ai 10 milioni, si lavora per trovare la strada giusta, ma l’addio del Ninja a gennaio è più di una prospettiva».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com