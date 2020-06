Perisic, un gol per convincere: Bayern Monaco intenzionato a tenerlo – GdS

Ivan Perisic ieri è stato tra i protagonisti della sfida di Coppa contro l’Eintracht Francoforte. Il croato segna e convince (vedi QUI), il riscatto da parte del Bayern Monaco, secondo la “Gazzetta dello Sport”, è sempre più vicino.

RISCATTO VICINO – Ivan Perisic, attaccante del Bayern Monaco in prestito dall’Inter, ieri è stato tra i protagonisti della sfida casalinga contro l’Eintracht Francoforte, portando in vantaggio la squadra già al quattordicesimo minuto di gioco. Una rete questa, che lo avvicina sempre di più al riscatto. Secondo quanto riportato dalla rosea, i tedeschi avrebbero intenzione di prendere definitivamente il croato giunto in prestito da Milano. Il riscatto è fissato a 20 milioni, e il Bayern Monaco spera in uno sconto da parte dell’Inter.

Fonte: Gazzetta dello Sport.