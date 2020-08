Perisic, ultima col Bayern? L’Inter può riaccoglierlo, un dubbio – Sky

Condividi questo articolo

Perisic domani dovrebbe giocare titolare PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League. Poi potrebbe fare ritorno all’Inter, a prescindere dall’allenatore: Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona per Sky Sport 24, ne ha parlato e ha liquidato in poche battute la questione Messi.

DI RITORNO? – Così Gianluca Di Marzio su Ivan Perisic: «L’Inter lo riaccoglierebbe volentieri, sia con Antonio Conte sia con Massimiliano Allegri, qualora il Bayern Monaco non dovesse decidere di riscattarlo. Dico la verità: i segnali non sono così positivi. Prima della Champions League al 99% non voleva riscattarlo, adesso magari le cose cambiano. Quando hanno preso Leroy Sané, nella loro strategia, c’erano tre giocatori per due posti. Poi è vero che Perisic ha fatto benissimo e ci sta che le cose possano cambiare, ma qualora il Bayern Monaco dovesse decidere di non riscattare Perisic ecco che potrebbe rimanere all’Inter, sia con Conte sia con Allegri».

IL BIG – Se Perisic dovesse tornare all’Inter da escludere, secondo Di Marzio, che abbia Lionel Messi come compagno di squadra: «Il Barcellona non lo vuole vendere, ha una clausola da settecento milioni. Se si arriva a scadenza al 2021 Messi a zero, pagando solo l’ingaggio, diventa una grandissima occasione per tutti quelli che vogliono farlo. Ma il Barcellona non si siede a trattare, Ronald Koeman lo considera centrale».