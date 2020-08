Perisic tutto del Bayern Monaco? Flick gradisce! La situazione con l’Inter

Condividi questo articolo

Perisic può restare al Bayern Monaco nonostante il mancato riscatto dello scorso maggio. Il croato in prestito dall’Inter (QUI le parole del CEO Rummenigge) è gradito dal tecnico Flick

LE ULTIME – Ivan Perisic, secondo quanto riportato dal sito “Sport1”, vorrebbe rimanere al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni sarebbero addirittura previsti contatti tra la dirigenza tedesca e l’Inter per discutere del suo futuro. Il tecnico Flick gradirebbe la permanenza del croato, che viene considerato come quarta ottima opzione offensiva sugli esterni insieme a Serge Gnabry, Leroy Sane e Kingsley Coman. I bavaresi si aspettano che l’Inter abbassi le pretese in merito al cartellino di Perisic, che dovrebbe anche ridursi l’ingaggio.

Fonte: www.sport1.de