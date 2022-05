Perisic al Tottenham e il suo erede? L’Inter non ha fretta e valuta 2 giovani

Perisic ha superato le visite mediche al Tottenham (vedi articolo) e presto firmerà il suo nuovo contratto. Per rimpiazzarlo, l’Inter non ha fretta e intanto valuta due profili giovani

EREDE − L’Inter ha salutato Ivan Perisic che oggi ha effettuato le visite mediche con il Tottenham. Ceduto il croato, l’Inter deve guardarsi attorno per trovare un rimpiazzo. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, il club nerazzurro però non ha fretta. Soprattutto perché a gennaio è stato preso Robin Gosens. Anche Marotta ha parlato del tedesco dandogli grande fiducia (vedi articolo). A sinistra comunque l’Inter sta sondando due nomi: Raoul Bellanova e Destiny Udogie. Quest’ultimo è corteggiato da altri club come la Juventus.