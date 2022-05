Perisic-Tottenham, si allontana dall’Inter: ha un sogno concretizzabile – Sky

Perisic può lasciare l’Inter a scadenza di contratto per andare al Tottenham. In collegamento da Parigi per 23 su Sky Sport 24, Di Marzio indica una motivazione che può portare il croato ad accettare gli inglesi.

VOLONTÀ CONCRETA? – C’è un rischio che Gianluca Di Marzio segnala: «La notizia peggiore di oggi per i tifosi dell’Inter è che Ivan Perisic si allontana sempre più. Si avvicina al Tottenham, c’è stato raccontato in questi ultimi minuti di come fosse anche un desiderio e un sogno di giocare per una volta in Premier League. È un campionato che non ha mai disputato, lo farebbe – perché voglio usare ancora il condizionale – con Antonio Conte e quindi avrebbe una guida che già lui conosce. Sappiamo quello che ha fatto Conte all’Inter per lui. Sarebbe un segnale di come il Tottenham possa forse cambiare la strategia di mercato: non solo giovani ma anche giocatori di una certa esperienza. Anche se ha un anno di contratto e non vuole rinnovare. E io non escludo ancora il PSG».