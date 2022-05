Perisic-Tottenham, in arrivo visite mediche. Per l’Inter due sostituti favoriti – Sky

Perisic al Tottenham è ormai questione di giorni: il croato sta prendendo la via di Londra e della Premier League. L’Inter, come fa sapere Sky Sport, sta mettendo gli occhi su due giocatori in particolare.

ALTERNATIVA DA TROVARE – Nel pomeriggio vi abbiamo raccontato di come siano quattro i profili per sostituire Ivan Perisic, prossimo giocatore del Tottenham (vedi articolo). Di questi, secondo Sky Sport, sono due quelli che l’Inter sta approfondendo con maggiore attenzione con l’obiettivo di mettere un giovane che può crescere dietro Robin Gosens. Si tratta di Raoul Bellanova, che il Cagliari riscatterà dal Bordeaux (vedi articolo), e Destiny Udogie dell’Udinese. Quest’ultimo è richiesto anche dalla Juventus ed è un laterale mancino puro, l’altro ha giocato soprattutto a destra. Per Perisic visite mediche col Tottenham nei prossimi giorni, con comunicazione già arrivata alla società (vedi articolo).