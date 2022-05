Perisic, il Tottenham è fiducioso di ‘fregarlo’ all’Inter: una data per i contatti

Perisic al Tottenham è una delle notizie di giornata, per non dire la principale (vedi articolo). Anche in Inghilterra arrivano conferme sul possibile addio all’Inter del croato: Sky Sports aggiorna sui contatti coi londinesi.

RISCHIO ADDIO – Antonio Conte vuole sei-sette volti nuovi dal Tottenham e uno può essere uno che ha già avuto all’Inter: Ivan Perisic. In Inghilterra, Sky Sports parla di offerta già presentata al giocatore, confermando le notizie provenienti dall’Italia, con fiducia di riuscire a prenderlo. C’è anche la proposta di rinnovo, con una data per ulteriori contatti indicata lunedì. Quello è definito il giorno decisivo per il dentro o fuori. Perisic è una richiesta di Antonio Conte, che oggi ha discusso con Fabio Paratici confermandogli di essere intenzionato a restare al Tottenham.