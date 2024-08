Perisic torna disponibile sul mercato! La suggestione Inter non scompare

Giorni turbolenti per Gattuso e l’Hajduk, che mettono Ivan Perisic ai margini del progetto. Il centrocampista torna sul mercato, creando speranze nei tifosi dell’Inter.

PERSONALITÀ – Ivan Perisic è ormai ai ferri corti con Gennaro Gattuso. L’allenatore dell’Hajduk, infatti, ha dichiaratamente messo fuori rosa il centrocampista croato, che avrebbe avanzato l’intenzione di lasciare il club di Spalato. La sensazione è che dietro la richiesta dell’ex giocatore dell’Inter vi sia il pressing di una squadra rinomata come il Barcellona, desiderosa di avere in rosa un uomo d’esperienza come lui. Le due personalità particolarmente forti che contraddistinguono da sempre Perisic e Gattuso hanno probabilmente complicato la faccenda, fino ad arrivare a una netta separazione.’

Perisic ai ferri corti con Gattuso: l’Inter ne approfitta?

NOVITÀ – Ora Ivan Perisic, dopo meno di un anno trascorso all’Hajduk, torna sul mercato – come spiega l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo X. Il croato era arrivato a Spalato lo scorso gennaio, attraverso un prestito fino a giugno ma rinnovato per un’altra stagione – la prossima – che segna anche la fine del suo contratto col Tottenham. Con le ultime novità, però, la musica cambia per Perisic, pronto a u nuovo trasferimento. Ovviamente, alla luce di questi fatti, non mancano le suggestioni di un possibile ritorno all’Inter, da sempre legata e interessata al calciatore. I rapporti tra le parti, nonostante la distanza, sono sempre rimasti ottimi, considerando anche le recenti visite a San Siro del croato. Non resta che aspettare di capire se l’Inter avrà l’intenzione di cogliere la chance di mercato.