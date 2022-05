Perisic, si fa avanti anche la Juventus! Una risposta a Dybala? Le ultime – CdS

Perisic, c’è ancora distanza tra lui e l’Inter per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, tra le squadre interessate all’esterno croato ci sarebbe anche la Juventus. Una manovra di disturbo in risposta a Paulo Dybala? Ecco le ultime.

IN SCADENZA – Ivan Perisic presto incontrerà l’Inter per discutere del rinnovo di contratto. L’Inter già mercoledì ha ribadito al rappresentante del ragazzo un contratto di un anno con opzione per il secondo, ma non alle cifre richieste dal croato che già adesso guadagna 5 milioni. Il club di Viale della Liberazione gli ha proposto 4,5 milioni portando avanti la politica di riduzione del monte ingaggi. Intanto sulle tracce di Perisic si è fatta avanti anche la Juventus. Una semplice manovra di disturbo considerando l’interesse dei nerazzurri per Paulo Dybala? Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.