Perisic, sì al rinnovo con l’Inter ma ad una condizione: lo scenario – TS

Ivan Perisic ha detto sì al rinnovo con l’Inter. Secondo Tuttosport, però, il croato avrebbe posto una condizione fondamentale per proseguire in nerazzurro

RINNOVO – L’Inter è al lavoro per pianificare il futuro. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per il rinnovo di Ivan Perisic, dimostratosi fondamentale per la squadra nel corso della stagione. Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, il croato avrebbe dato il suo assenso al prolungamento di contratto con la squadra nerazzurra, ponendo però una condizione: l’Inter, nella prossima stagione, dovrà essere competitiva e lottare su tutti i fronti. Condizione che, anche a fronte di qualche inevitabile cessione, dovrebbe essere garantita dalla società. L’appuntamento per il rinnovo, scrive il quotidiano, è fissato per fine maggio, al termine della stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino