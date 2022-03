Perisic sempre in bilico: Inter a sinistra (ri)mette gli occhi sul mercato belga

Perisic vedrà il suo contratto con l’Inter scadere a fine stagione. E senza rinnovo potrà andare via a parametro zero. Nel frattempo la società nerazzurra inizia a guardarsi intorno per l’estate, perché la fascia sinistra non può limitarsi all’innesto invernale di Gosens

PROFILO INTERESSANTE – Il futuro di Ivan Perisic non è ancora stato deciso. E il fatto che l’Inter, dopo il rinnovo del connazionale Marcelo Brozovic, abbia deciso di “congelare” momentaneamente tutti gli altri fa capire che non rappresenta una priorità nei prossimi giorni. Perisic ha sul tavolo diverse opzioni. Tra queste non c’è quella di tornare in Belgio, dove è iniziata la sua carriera ad alti livelli in maglia Club Brugge. Ma in Belgio ha rimesso gli occhi proprio l’Inter, da sempre molto attenta al mercato giovanile belga. Il nome nuovo è quello di Sergio Gomez, che però belga non è. Il classe 2000 spagnolo sta ben impressionando con l’Anderlecht ed è un profilo ibrido che potrebbe adattarsi molto bene nel ruolo di quinto mancino. In Germania – precisamente il quotidiano Bild – si parla dell’ipotesi Sergio Gomez come erede di Perisic, in caso di addio all’Inter. Le caratteristiche fisiche del 21enne spagnolo sono completamente diverse, quindi non sarebbe l’alter ego di Robin Gosens sulla fascia sinistra ma la variante tecnico-tattica. Al momento si tratta solo di una voce di mercato, in attesa di sviluppi più concreti…