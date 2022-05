Perisic, presto il summit decisivo con l’Inter: 2 club pronti ad inserirsi − SM

Il caso Perisic tiene banco in casa Inter, soprattutto dopo le dichiarazioni in Coppa Italia. Presto ci sarà un incontro tra società e rappresentanti del croato. Ma due club disposti ad accontentare le sue richieste

LA SITUAZIONE − Il rinnovo di Ivan Perisic con l’Inter si è trasformato in meno di 72 ore in un vero e proprio caso. Le parole al veleno del giocatore nel post match contro la Juventus in Coppa Italia hanno fatto alzare un grande polverone intorno al futuro del croato. Come riporta Sport Mediaset, l’Inter si è infastidita parecchio e a giorni ci sarà un summit con i rappresentanti del giocatore. L’Inter offre a Perisic 4,5 milioni per due anni, mentre il croato chiede 6. Sul giocatore c’è il Chelsea, tant’è che già si parla di contratto già sul tavolo a Londra, e la Juventus. Entrambe sarebbero disposte ad accontentare il giocatore.