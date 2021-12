Perisic, per il rinnovo nuovo round a febbraio. Kostic nome caldo TS

Perisic, c’è ancora distanza con l’Inter per quanto riguarda il rinnovo. Come ribadito oggi da TuttoSport, i nerazzurri lavorano comunque per l’ingaggio di un vice-Perisic, se non a gennaio quantomeno a giugno.

NUOVO ROUND – Il futuro di Federico Dimarco all’Inter è sempre più da difensore, proprio per questo motivo – come ribadito anche dalla nostra redazione -, è necessario trovare a prescindere un vice Perisic, con o senza rinnovo. I discorsi tra le parti son ostati congelati fino al termine del mercato di gennaio: c’è ancora distanza tra domanda (triennale da 6 milioni) e l’offerta (biennale da 3,5). Ivan Perisic, secondo il quotidiano di Torino, non indietreggia sui tre anni di contratto, e la sensazione è che proprio lì si decida la partita, al di là delle distanze sull’ingaggio.

I SOSTITUTI – In caso di mancato accordo con l’esterno croato, il nome sempre caldo per la fascia sinistra è quello di Filip Kostic, che dalla prossima stagione non giocherà più per l’Eintracht. Occhio particolare anche a Parigi, dove in uscita dal PSG ci sarebbero Kurzawa e soprattutto Abdou Diallo, giocatore seguito dall’Inter sin dai tempi del Borussia Dortmund.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino