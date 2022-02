Perisic, partita rinnovo ancora aperta: per l’Inter una speranza – SI

Perisic ha quattro mesi e mezzo residui di contratto e non è affatto scontata la sua permanenza all’Inter. Secondo Pedullà, da Sportitalia Mercato, la società mantiene però la speranza di rinnovare.

SI CERCA L’ACCORDO – Ivan Perisic resta a scadenza, ma non appaiono esserci offerte per l’esterno croato. L’Inter mantiene la speranza di arrivare a un accordo, per non perderlo il 30 giugno a parametro zero. Il giornalista Alfredo Pedullà, durante Sportitalia Mercato, parla di partita aperta per il rinnovo. Da parte della società c’è la fiducia di poter trattenere Perisic a Milano, completando a breve l’iter della trattativa per prolungare il suo contratto.