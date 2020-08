Perisic, ora il mercato: Inter non molla, Bayern Monaco al bivio. 2 indizi

Perisic è stato protagonista di una grande stagione con la maglia del Bayern Monaco, nel Triplete conquistato dalla società tedesca. L’esterno ora può pensare al suo futuro, diviso tra l’Inter e i bavaresi. Sport.de fa il punto della situazione sulle dinamiche attorno all’ex Wolfsburg

QUESTIONE DI CIFRE – L’ottima stagione di Ivan Perisic potrebbe lasciar pensare a un riscatto certo da parte del Bayern Monaco. In realtà, resta la distanza con l’Inter sulle cifre. I nerazzurri vorrebbero 20 milioni di euro e non intendono abbassare le pretese, mentre i bavaresi lo riscatterebbero solo con uno sconto. Se non fosse stato così, già a giugno i nuovi campioni d’Europa avrebbero esercitato l’opzione di riscatto. Il club tedesco ritiene di spendere quella cifra solo per un calciatore più giovane. Allo stesso tempo, l’Inter è convinta sulla valutazione dell’esterno, pronta a rivalutarlo anche a Milano, senza doverlo cedere a tutti i costi. Per questo non ha intenzione di fare passi indietro.