Perisic, opzione riscatto scaduta: il Bayern chiede tempo all’Inter – Sky

Perisic non è stato riscattato dal Bayern Monaco. Lo annuncia Matteo Barzaghi, giornalista di SkySport al seguito dell’Inter, precisando però che il croato potrebbe ancora trasferirsi in Baviera

OPZIONE NON ESERCITATA – Così Matteo Barzaghi su Ivan Perisic: “Scaduto il termine per il riscatto a 20 milioni. Il Bayern Monaco non ha esercitato l’opzione ma ha chiesto ulteriore tempo in seguito all’emergenza Covid e all’infortunio che ha avuto Ivan. Il dialogo continua, i tedeschi sanno che l’Inter non ha intenzione di fare sconti”. Di seguito il tweet del giornalista che annuncia il mancato esercizio dell’opzione di riscatto da parte dei tedeschi.