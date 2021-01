Perisic non riscattato, Rummenigge spiega: Â«SanÃ© piÃ¹ interessanteÂ»

Perisic non riscattato, Rummenigge spiega: «Sané più interessante»

Ivan Perisic Bayern Monaco

Ivan Perisic, nella scorsa stagione, ha ben figurato tra le fila del Bayern Monaco vincendo il “Triplete” con i bavaresi. Il club tedesco, però, non ha riscattato il croato che è tornato, così, all’Inter. Karl-Heinz Rumenigge, alla “Bild” ha spiegato i motivi del mancato riscatto

NO RISCATTO – Ivan Perisic, nella scorsa stagione, ha ben figurato tra le fila del Bayern Monaco. L’esterno croato, infatti, è stato utile alla conquista del “Triplete” dei bavaresi. Le prestazioni positive, però, non sono coincise con il riscatto da parte dei tedeschi. Karl-Heinz Rumenigge, alla “Bild” ha spiegato i motivi del mancato riscatto dall’Inter dell’esterno croato. La causa principale è l’arrivo di Leroy Sanè in Baviera. Il tedesco, più giovane, rappresentava un investimento utile per gli anni avvenire. In Germania, però, si chiedono perché rinunciare a Perisic per poi prendere un profilo simile come Douglas Costa al termine del mercato estivo.

