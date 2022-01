Perisic, niente addio a gennaio ma occhio in estate. E il rinnovo con l’Inter?

Ivan Perisic non lascerà l’Inter nel mese di gennaio anche se in estate sono diversi i club interessati su di lui. L’Inter però lavora sul prolungare il contratto del centrocampista croato

SITUAZIONE − Perisic non lascerà l’Inter a gennaio. Niente fare per il Chelsea che aveva messo gli occhi sul laterale croato. Come riporta Fabrizio Romano di Sky Sport, il giocatore non si muoverà da Milano almeno per quanto riguarda questa finestra di mercato invernale. Occhio però alla situazione in estate con Perisic che da svincolato interessa ad alcuni club. L’Inter però sta lavorando sul suo rinnovo anche se ancora manca la quadra per l’accordo definitivo.