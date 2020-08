Perisic-Nainggolan, futuro all’Inter dipende da un fattore: le ultime – Sky

Ivan Perisic e Radja Nainggolan sono reduci da delle stagioni positive, rispettivamente al Bayern Monaco ed al Cagliari. Entrambi i giocatori, ancora di proprietà dell’Inter, torneranno a Milano. La loro permanenza in nerazzurro, però, è legata alla questione allenatore

PERMANENZA – Queste le ultime su Ivan Perisic e Radja Nainggolan da Alessandro Sugoni per “Sky Sport”: «Perisic? Bisogna capire se il Bayern Monaco vorrà riscattarlo e poi bisognerà capire quale sarà l’allenatore dell’Inter. Discorso analogo può essere fatto per Nainggolan che fino al 31 agosto è in prestito al Cagliari. Se dovessero rientrare alla base verranno fatte delle valutazioni. Conte, ad esempio, sarebbe disposto a valutare nuovamente i calciatori, che sono reduci da una stagione positiva».