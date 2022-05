Perisic, Longhi si sbilancia: fatta per il passaggio in Premier League

Secondo il giornalista Bruno Longhi, è ormai certo l’addio di Ivan Perisic all’Inter. Il suo futuro sarà dunque in Premier League.

CONFERME – Ivan Perisic potrebbe presto lasciare l’Inter a scadenza di contratto. La conferma arriva dal giornalita Bruno Longhi, che attraverso il suo profilo Twitter ufficiale rilancia una notizia che i tifosi nerazzurri non avrebbero voluto sentire. Il croato, infatti, avrebbe rifiutato l’offerta della società per volare in Premier League. Il suo futuro? Alla corte di Antonio Conte al Tottenham.