Perisic, l’offerta dell’Inter. In caso di addio due obiettivi: la strategia – TS

In casa Inter tiene banco la questione relativa al rinnovo di Ivan Perisic. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero fatto un’offerta al calciatore. In caso di fumata nera si cercherà un sostituto

OFFERTA – L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra, secondo Tuttosport, conscia dei paletti imposti da Suning, deve mantenere il monte ingaggi entro un certo limite: per questo, spiega il quotidiano, la proposta di rinnovo fatta all’esterno croato è inferiore rispetto a quello che ha percepito sino ad ora. I nerazzurri propongono un biennale a 4,5 milioni netti, contro i 4,8 più bonus attualmente percepiti dal calciatore. In caso di fumata nera, i nerazzurri punteranno tutto su Gosens e cercheranno un sostituto da affiancare al tedesco: piacciono Parisi dell’Empoli e Cambiaso del Genoa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini