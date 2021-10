Perisic, Kolarov e Vidal non rinnovano. Sanchez ceduto a gennaio? – TS

Perisic, Kolarov e Vidal, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, probabilmente non rinnoveranno il loro contratto con l’Inter. A gennaio, invece, potrebbe già dire addio Alexis Sanchez.

NO RINNOVI – Non solo rinnovi in casa Inter. Dopo Lautaro Martinez, Barella e Brozovic sono le priorità, ma ci sono anche altri giocatori che molto probabilmente non rinnoveranno il loro contratto con l’Inter. Da capire la situazione legata ai vari Vecino, Ranocchia e D’Ambrosio, ma ad oggi non dovrebbero rinnovare Ivan Perisic, Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal, anche se sul cileno c’è un’opzione per prolungare fino al 2023. Alexis Sanchez, invece, potrebbe salutare già a gennaio.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini