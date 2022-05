Perisic-Juventus, interesse concreto: decisivo l’incontro con l’Inter! − AP

Perisic piace alla Juventus ma prima ci sarà l’incontro con l’Inter per capire meglio il futuro del laterale croato. Il rinnovo tarda ad arrivare e al momento la stagione sembra in salita

FUTURO − Tiene banco in casa Inter il rinnovo di Ivan Perisic. Le famose parole pronunciate nel post Juventus-Inter di Coppa Italia hanno fatto nascere un caso con il futuro dello stesso croato sempre più lontano da Milano. Sul giocatore c’è forte la Juventus che potrebbe prenderlo a parametro zero vista la scadenza del contratto il prossimo 30 giugno. Come riporta Alfredo Pedullà in collegamento su Sportitalia mercato, prima ci sarà l’incontro con l’Inter per capire come e se le due parti dovrebbero separarsi.