Perisic, Inzaghi chiaro con l’Inter: la prossima (ultima) mossa per trattenerlo – CdS

Sul futuro di Ivan Perisic anche Simone Inzaghi ha espresso alla società la volontà di avere il croato anche la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter proverà con un’ultima mossa per provare a tenere il croato.

ULTIMA MOSSA – Ivan Perisic, quale sarà il suo futuro? L’Inter il giorno della finale di Coppa Italia gli ha proposto un biennale da 4,5 milioni più bonus per due anni o per uno più uno, cioè che al termine della prima stagione è Ivan che può decidere se svincolarsi a zero o rispettare l’accordo con l’Inter. A queste cifre vanno aggiunte le commissioni, destinate a un amico di Perisic che lo rappresenta. A inizio della prossima settimana è fissato un nuovo incontro, quello decisivo. Il croato ha fatto sapere sia ai compagni sia in società che non vuole andare alla Juventus e che per il suo futuro ci sarà solo Inter o Premier League.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

