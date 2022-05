Perisic, Inter si aspettava maggior chiarezza: una cosa non piaciuta – CdS

Perisic ha preso la sua decisione: addio all’Inter e ricongiungimento al Tottenham con Conte. Il club nerazzurro è stato informato da quello inglese, ma non dal croato che ha pensato di avvertire solo Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra si aspettava altro

POCA CHIAREZZA – Ivan Perisic ha scelto di dire addio all’Inter, nonostante la nuova offerta di rinnovo, per ricongiungersi con Antonio Conte al Tottenham. Il club nerazzurro è stato informato dagli Spurs (vedi articolo), ma non dal croato che ha chiamato solo Simone Inzaghi che a sua volta lo aveva chiamato martedì per tentare di convincerlo. Proprio questo atteggiamento, secondo il Corriere dello Sport, non è piaciuto molto alla dirigenza interista che si aspettava più chiarezza indipendentemente dalla telefonata fatta (solo ieri) al tecnico e una miglior gestione della vicenda (in particolare le dichiarazioni post finale di Coppa Italia). Per l’Inter comunque Perisic è già il passato, il club ritiene di aver fatto il massimo e adesso guarda oltre (vedi articolo).

Fonte: corrieredellosport.it