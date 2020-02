Perisic, Inter o Bayern Monaco? Il croato ha preso la sua decisione

Secondo il portale tedesco Sport1.de, Ivan Perisic avrebbe deciso il suo futuro. L’ala croata sta infatti facendo di tutto per recuperare dal suo infortunio e convincere il Bayern Monaco a riscattarlo definitivamente dall’Inter.

FUTURO SCELTO – Ivan Perisic continua con il suo recupero dopo l’infortunio rimediato in allenamento, causato da Álvaro Odriozola. Il croato potrebbe già tornare a disposizione per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea in programma il 18 marzo. Secondo le notizie che arrivano dalla Germania, l’ala di proprietà Inter sta lavorando intensamente non solo per rientrare dall’infortunio, ma anche e soprattutto per essere riscattato dal Bayern Monaco. I tedeschi hanno la possibilità di rendere definitivo il trasferimento del giocatore entro metà maggio per una cifra di circa 30 milioni di euro, anche se la volontà sarebbe quella di lasciarlo tornare a Milano per provare a ricomprarlo in estate a prezzo inferiore. Molto dipenderà anche dall’arrivo o meno di Leroy Sané in estate, ma quel che è certo è che Ivan Perisic ha già deciso il suo futuro. Lontano da Milano.