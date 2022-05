Perisic, Inter infastidita ma rinnovo resta una priorità: l’offerta del club – TS

Le dichiarazioni di Ivan Perisic, al termine della vittoriosa finale di Coppa Italia, secondo Tuttosport, hanno infastidito l’Inter. Il rinnovo del croato, però, resta una priorità

RINNOVO – L’Inter è al lavoro per pianificare il futuro. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per il rinnovo di Ivan Perisic, dimostratosi fondamentale per la squadra nel corso della stagione. Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, le dichiarazioni del croato, arrivate al termine della finale di Coppa Italia, hanno infastidito i dirigenti nerazzurri, che però rimangono fiduciosi circa le possibilità di rinnovare il contratto all’esterno. Il club, spiega il quotidiano, è conscio del fatto che Perisic ha volontà di rimanere ed entrambi sono concordi nel costruire una squadra che possa competere ad alti livelli. In Via della Liberazione sono convinti che un biennale a 4,5 milioni di euro netti sia un’offerta congrua per un calciatore che, per quanto abbia fatto una stagione dal rendimento altissimo, ha 33 anni. Dal canto suo, il croato, ad oggi guadagna 5 milioni di euro più bonus e non vorrebbe guadagnare meno in futuro, visto anche il suo rendimento stagionale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini