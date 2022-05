Perisic-Inter, incontro da fumata bianca! Per la società la risposta è sì sul rinnovo – SI

Perisic fra poco più di un mese vede scadere il suo contratto con l’Inter, ma non dovrebbe andare a scadenza. Dopo l’incontro di oggi (vedi articolo) c’è fiducia e Pedullà, da Sportitalia Mercato, segnala come difficilmente mancherà il rinnovo.

VICINO AL RINNOVO! – Per Ivan Perisic si avvicina la conferma all’Inter, stando ad Alfredo Pedullà: «Oggi è stato un incontro veloce e proficuo, da fumata bianca. Sono andati via molto soddisfatti, aumentata l’offerta a cinque milioni di base più bonus, che portano a sei milioni con un contratto biennale. Il più è fatto, nel senso che credo ci sia stata anche una telefonata in questo incontro rapidissimo. Giustamente Javier Zanetti (vedi articolo) deve frenare, perché il sì lo deve dare Perisic, però questa è stata una giornata considerata svolta. Oggi per l’Inter è un sì, nel senso che ha alzato l’offerta e si è avvicinata. Aspettiamo la risposta formale».