Perisic-Inter, distanza per il rinnovo. Kostic resta sempre caldo – TS

L’Inter ha iniziato a trattare con l’entourage di Ivan Perisic per capire le reali possibilità di un rinnovo. Come sottolienato questa mattina da TuttoSport, però, c’è ancora distanza tra le parti. Per questo motivo, Kostic resta il nome caldo per la fascia sinistra.

DISTANZA – C’è ancora una netta distanza tra l’Inter e le richieste dell’entourage di Ivan Perisic che il 2 febbraio compirà 33 anni. Per questo stesso motivo, l’Inter continuerà comunque a monitorare la situazione legata a Filip Kostic, sostituto designato di Perisic che, affidandosi al nuovo procuratore (Alessandro Lucci) ha avviato le pratiche per lasciare l’Eintracht.

Fonte: TuttoSport