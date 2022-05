Perisic, Inter attende riscontro. Piace altro esterno: arriva lo stesso? – AP

Perisic ha ricevuto (un’altra) offerta di rinnovo da parte dell’Inter, per venire incontro alle sue richieste. Secondo quanto riportato dal sito alfredopedulla.com, si attende una sua risposta. Inoltre, piace anche un altro esterno che arriverebbe a prescindere da lui.

PERISIC E NON SOLO – L’Inter ha già fatto la sua proposta di rinnovo a Ivan Perisic, ora si attende solamente un riscontro da parte dell’entourage del giocatore. Indipendentemente dal suo rinnovo, all’Inter piace anche Cambiaso, esterno in scadenza con il Genoa. I nerazzurri lo prenderebbero per girarlo eventualmente in prestito. Il calciatore piace anche al Napoli.

Fonte: alfredopedulla.com