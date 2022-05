Perisic, incontro tra agenti e Inter a giorni: ultime su Handanovic e Onana

In arrivo l’incontro tra gli agenti di Ivan Perisic e l’Inter per il rinnovo del croato: il punto su Samir Handanovic e Andre Onana.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano su Samir Handanovic, Ivan Perisic e Andre Onana. “Samir Handanovic firmerà un nuovo contratto con l’Inter la prossima settimana, come previsto. Il nuovo contratto sarà valido fino a giugno 2023, mentre André Onana si unirà come nuovo portiere a parametro zero – a breve il comunicato ufficiale. L’Inter incontrerà anche gli agenti Ivan Perisic la prossima settimana“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano