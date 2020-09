Perisic in uscita: offerta Bayern Monaco. Richiesta Flick, l’Inter tratta

Perisic-Bayern

Perisic ha terminato il periodo di prestito al Bayern Monaco, ma i bavaresi potrebbero presto riabbracciarlo. Dopo una stagione decisamente positiva in Germania, sono riprese le trattative per il laterale con l’Inter. Di seguito le ultime novità riportate da SkySport24

TRATTATIVA RIPRESA – Su Ivan Perisic ci sono novità importanti. L’allenatore del Bayern Monaco Flick ha chiesto alla dirigenza di provare ad acquistare l’esterno. Qualche giorno fa c’è stata una prima offerta da 12 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne vogliono almeno 15. Si è riaperta quindi la possibilità concreta che il croato resti in Germania dove ha giocato molto bene nell’ultima stagione. Sarebbe un’operazione importante per le casse dell’Inter, per comporre il tesoretto da reinvestire in entrata.