Perisic in Bundesliga? Notizie non vere! Lui vuole vuole solo l’Inter

Perisic ha in testa solo l’Inter, lo ha ribadito anche oggi l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Non sono vere le notizie che lo accostano ancora in Bundesliga. Presto nuovo incontro.

VERSO IL RINNOVO – Ivan Perisic non ha intenzione di andare via dall’Inter, anzi. Quello che sta facendo l’esterno croato è sotto gli occhi di tutti, impressionante dal punto di vista fisico e tecnico. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel suo podcast Here We Go, c’è ottimismo lato Inter e lato giocatore, lui ha la priorità di restare a Milano: «Quando leggete di offerte di Bundesliga lasciate perdere perché non vuole tornare! La Premier League è una priorità, però c’è un incontro fissato con l’Inter». Il discorso, dunque, diventa economico, lui merita un riconoscimento dopo questa stagione. Perderlo oggi sembra una follia.