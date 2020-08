Perisic in bilico, Conte si è ricreduto: può tornare all’Inter per restare – Sky

Condividi questo articolo

Perisic all’Inter è il passato ma potrebbe tornare a essere il futuro. Come riportato da Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, l’ipotesi di una riconferma a Milano non è da scartare. Anche perché stavolta c’è l’OK di Conte

CONTE PENSA AL BIS – Un’altra buona prestazione per Ivan Perisic in Champions League con la maglia del Bayern Monaco, condita con un altro gol (vedi articolo). Per Gianluca Di Marzio si può aprire un nuovo clamoroso scenario di mercato: «Vedremo se il Bayern cambierà idea sul riscatto di Perisic, dopo aver fatto scadere l’opzione a 20 milioni di euro. Le cose cambiano. Contro il Barcellona ha offerto una prestazione molto positiva. Tornerà a Milano per fine prestito. Se non lo compra il Bayern, Antonio Conte si è un po’ ricreduto nei suoi confronti – e non per questa partita ma già da prima – e sarebbe pronto a riaccoglierlo all’Inter. Se Conte dovesse restare sulla panchina nerazzurra! Intanto l’Inter è sempre più vicina a Marash Kumbulla dell’Hellas Verona per la difesa». Queste le ultime sul futuro (nerazzurro?) di Perisic.