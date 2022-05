Perisic, il rinnovo facilita la cessione di Dumfries? Inzaghi ha le idee chiare – TS

Il sacrificio di uno dei big titolari passa anche dal rinnovo di Ivan Perisic. Sempre più importante l’esterno croato, tra i protagonisti di questa stagione. Anche Simone Inzaghi spinge per trovare l’intesa finale, soprattutto qualora dovesse essere sacrificato Denzel Dumfries.

VERSO IL RINNOVO – Rinnovare il contratto di Ivan Perisic adesso diventa fondamentale. I motivi sono molteplici, e tra questi c’è sicuramente la voglia di non perdere a zero uno dei protagonisti principali dell’ottima stagione disputata dall’Inter, ma anche uno dei migliori esterni in circolazione se parliamo di giocatori abili in entrambe le fasi. L’Inter è perfettamente a conoscenza dell’interesse di Chelsea, Tottenham e Juventus soprattutto dopo la finale di Coppa Italia vinta proprio contro i bianconeri. Le parti si incontreranno in settimana, ma come già ribadito, l’Inter non si discosterà dall’offerta di 4,5 milioni. Al massimo, per venire incontro alle esigenze del giocatore, possibile che il club nerazzurro possa cedere qualcosa sui bonus. Simone Inzaghi ha già un titolare sulla fascia sinistra ed è Robin Gosens, acquistato a gennaio. Ma nei ragionamenti del tecnico piacentino, c’è anche la volontà di schierare Ivan Perisic in campo con il tedesco, ma dalla fascia opposta, soprattutto qualora dovesse ritrovarsi senza Denzel Dumfries. La cessione dell’olandese (fortemente richiesto in Europa), creerebbe un buco a destra, ma Perisic (ambidestro), in carriera ha già giocato in quella posizione, soprattutto con la maglia della Croazia.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

