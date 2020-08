Perisic, il Bayern Monaco può riprovarci. E per l’Inter rispunta (anche) Kostic

Perisic a fine stagione conoscerà il suo futuro. In Germania – precisamente la versione tedesca di Sky Sport – si parla della possibile permanenza al Bayern Monaco senza escludere il ritorno all’Inter, che nel frattempo valuta Kostic e un altro tedesco per la fascia sinistra

CROATO AL BIVIO – Il futuro di Ivan Perisic è ancora in bilico. Anche in Germania iniziano a credere che il Bayern Monaco possa tornare a negoziare con l’Inter per l’acquisto dell’ala croata a titolo definitivo. Operazione considerata difficile – soprattutto dopo l’acquisto di Leroy Sané – ma fattibile. Anche perché l’Inter, pur puntando a cederlo, non è disposta a fare altri sconti dopo le ottime prestazioni del croato in Champions League. La situazione di Perisic è già stata ricostruita una settimana fa (vedi articolo) e le ultime novità danno Antonio Conte possibilista sul suo impiego a tutta fascia a sinistra (vedi articolo). Opzione tutta da vedere a una anno dall’arrivederci.

OPZIONI TEDESCHE – Il ritorno di Perisic all’Inter sarebbe una sorta di piano B low cost per il ruolo. Avendo solo il 35enne Ashley Young e Cristiano Biraghi, attualmente in prestito dalla Fiorentina, l’Inter è alla ricerca di un altro esterno sinistro. Oltre all’ipotesi Perisic-bis, dalla Germania tornano di moda altri due nomi “tedeschi”. Il tedesco-olandese Robin Gosens dell’Atalanta e il serbo Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, entrambi già seguiti da tempo e apprezzati dalla società nerazzurra. La cessione di Perisic al Bayern finanzierà uno di questi acquisti?