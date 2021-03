Perisic highlander della fascia sinistra: unico a rimanere all’Inter? Il punto

Ivan Perisic ha cambiato velocemente status nella sua seconda vita all’Inter. Ecco come potrebbero ulteriormente rivoluzionarsi le cose sulla fascia sinistra, nei prossimi mesi.

ULTIMO SOPRAVVISSUTO – La stagione 2020/21 inaugura la seconda esperienza di Ivan Perisic all’Inter. E il croato la comincia esattamente come dodici mesi prima, quasi da corpo estraneo della rosa. Invece, dopo diversi mesi di rodaggio, il numero 14 si impossessa dal posto da titolare, inanellando prestazioni più che ottime. Che Perisic fosse bravissimo nell’applicazione in entrambe le fasi era risaputo, e anche Antonio Conte è riuscito a fare breccia nella testa del croato. Che ora rischia non solo di essere migliore, ma anche l’unico esterno mancino nell’Inter. Una condizione che rischia di portare seriamente al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022.

ADDIO ANNUNCIATO – L’ex sindaco della corsia sinistra nerazzurra era Ashley Young, più che appannato in questa stagione dopo l’ottimo semestre a inizio 2020. Inoltre il contratto dell’inglese scade a giugno, e l’età non più verde (saranno 36 anni il 9 luglio) non spinge la dirigenza ad offrire il rinnovo. Con ogni probabilità, in estate Young tornerà a casa, in Inghilterra, sperando di chiudere la carriera al Watford.

PARTENZE PARALLELE – Escludendo Perisic e Young, l’unica alternativa sarà Matteo Darmian, in grado di destreggiarsi bene da entrambi i lati. Non bisogna tuttavia dimenticarsi di chi è attualmente lontano da Milano. Come Dalbert, che sta faticando nel Rennes: appena 13 presenze coi francesi, che difficilmente sborseranno i 12 milioni di riscatto per tenerselo. E non se la passa meglio Valentino Lazaro, bloccato dagli infortuni: solo 20 presenze stagionali nel Borussia Monchengladbach. Viene quindi difficile non pensare a un loro ritorno in nerazzurro. Pertanto, è il momento per l’Inter di portarsi avanti, sondando eventuali pretendenti.