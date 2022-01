Perisic ha speranze estere ma non concrete: abbassa le pretese per l’Inter? – SI

Perisic può rimanere all’Inter, nonostante il contratto in scadenza al 30 giugno. Su Sportitalia si segnala come le offerte dall’estero che voleva a oggi non siano arrivate, lasciando uno spiraglio per il rinnovo.

ALLA FINE RESTA? – Ivan Perisic fino a poco fa sembrava certo di lasciare l’Inter a fine stagione. Le ottime prestazioni fin qui hanno ravvivato l’intenzione di trattenerlo, che però si è scontrata con la sua richiesta: cinque milioni di euro per rinnovare. L’arrivo di Robin Gosens toglie l’urgenza ai nerazzurri di dover sistemare la fascia sinistra, cambiando anche gli scenari sul croato. Ora si può valutare la posizione di Perisic con più tranquillità. Secondo Sportitalia l’esterno spera ancora in una grande offerta dall’estero, per chiudere la carriera con un ingaggio pesante. A oggi, però, non si vedono all’orizzonte queste proposte e potrebbe accettare una proposta al ribasso per il rinnovo. Con un contratto da due o tre anni per Perisic.