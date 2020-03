Perisic ha convinto il Bayern per due motivi, l’Inter puÃ² sorridere – TS

Perisic ha convinto il Bayern per due motivi, l’Inter può sorridere – TS

“Tuttosport” scrive che Perisic ha convinto il Bayern Monaco e il suo riscatto a fine stagione è praticamente certo. I motivi sono due.

TEDESCHI CONVINTI – L’Inter in termini di riscatti nella prossima estate ha una certezza, che risponde al nome di Ivan Perisic. Anche a prescindere da chi raccoglierà l’eredità in panchina di Hans-Dieter Flick. Il Bayern, dopo qualche perplessità iniziale, avrebbe deciso di riscattare il croato per un paio di buoni motivi: in primis i 20 milioni del cartellino (altra plusvalenza per i nerazzurri, essendo il giocatore a bilancio per 6,5) rappresentano un costo relativamente basso per un giocatore ancora negli anni migliori di carriera (ha compiuto 31 anni a febbraio) che vanta un curriculum fatto di anni giocati ad alti livelli. Poi Perisic ha convinto per la sua duttilità: anche da dodicesimo può essere un preziosissimo jolly. Non a caso il croto, prima che Odriozola in allenamento gli procurasse una frattura alla caviglia destra, aveva già sommato 22 presenze con 5 gol.