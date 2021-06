Perisic, futuro in sospeso all’Inter: in Germania negano ogni tipo di contatto

Il futuro di Perisic all’Inter resta un’ulteriore questione da risolvere. Ad oggi, però, come sostengono dalla Germania, non sarebbe arrivata nessuna offerta

FUTURO PERISIC − Achraf Hakimi non sarebbe l’unico giocatore in lizza per lasciare l’Inter. Infatti, nemmeno l’esterno sinistro croato Ivan Perisic, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2022, è sicuro di rimanere in nerazzurro. Ad oggi non ci sarebbe nessuna trattativa tra la dirigenza interista e il suo entourage per il prolungamento del matrimonio. Allo stesso, tempo, però dalla Germania smentiscono un possibile interessamento dell’Hertha Berlino per il giocatore come, invece, riportato in Italia (vedi articolo). Ad assicurarlo è Florian Plettenberg, giornalista dell’emittente tedesca Sport1, che direttamente dal suo account Twitter sostiene che non ci sia nessun tipo di contatto dalla Bundesliga. Nemmeno con il Bayern Monaco, visto che si era ipotizzato il ritorno di Perisic a Monaco di Baviera.