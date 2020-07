Perisic, futuro in Premier: 3 club! E lo United propone uno scambio all’Inter

Condividi questo articolo

Perisic continua ad avere estimatori, soprattutto in Premier League. In Germania – precisamente il portale Fussball Transfers – assicurano che lo United è pronta a proporre uno scambio all’Inter. Da non escludere altre due piste

SOGNO PREMIER – Il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare Ivan Perisic, che farà ritorno all’Inter prima di trovare una nuova collocazione. Proprio come Joao Mario (vedi aggiornamenti). Sul classe ’89 croato è tornato il Manchester United, che sta studiando la strategia per arrivare a Perisic. L’idea è quella di proporre uno scambio alla pari con Alexis Sanchez, attualmente in prestito nella Milano nerazzurra ma solo fino a inizio agosto. La valutazione di entrambi si aggira sui 15 milioni di euro. Anche per questo il Bayern ha lasciato scadere l’opzione fissata a 20, sebbene possa ancora decidere di negoziare al ribasso con l’Inter. Oltre allo United di Ole Gunnar Solskjaer, su Perisic ci sono anche altre due inglesi. Il Tottenham di José Mourinho e l’Everton di Carlo Ancelotti. Futuro in Premier League?