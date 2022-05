Perisic, fissata la data dell’incontro per parlare di rinnovo con l’Inter – SM

Perisic è l’uomo in più di Simone Inzaghi per questa Inter, una vera e propria seconda giovinezza per l’esterno croato, anche ieri in gol contro l’Udinese. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, c’è una data per l’incontro per capire le reali possibilità del rinnovo.

VERSO IL RINNOVO – Ivan Perisic presto incontrerà l’Inter per discutere del suo futuro. Secondo Sportmediaset, la data fissata per l’incontro decisivo è prevista per il 23 maggio, alla fine dei giochi scudetto. Il calciatore come ormai noto è in scadenza a giugno e chiede cinque milioni di euro a stagione. Il club, però, gli offre un contratto di un anno a quattro milioni. La distanza è minima, ma c’è da capire anche se ci sarà l’opzione per un secondo anno.

Fonte: Sportmediaset