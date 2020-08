Perisic e Candreva, destini diversi con l’Inter. Joao Mario valuta un’offerta – Sky

Perisic

Perisic è uno dei candidati alla cessione definitiva per permettere all’Inter di finanziare il mercato in entrata, ma non è così semplice. Romano – giornalista di “Sky Sport” – a “Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24 fa il punto sui partenti, in cui rientrano anche Candreva e Joao Mario

CESSIONI NECESSARIE – Non solo acquisti (vedi aggiornamento), Fabrizio Romano parla anche delle possibili cessioni: «Vendere è fondamentale in questo mercato, per tutti. Anche per l’Inter. Il nome di Ivan Perisic è determinante. Non c’è ancora un accordo tra Inter e Bayern Monaco per il riscatto. Se non dovesse verificarsi, l’Inter potrebbe anche rivalutarlo come quarta punta. Borja Valero oggi ha salutato, ci pensano Genoa e la Fiorentina per un romantico ritorno a Firenze. Dove rientrerà Cristiano Biraghi terminato il prestito. Anche Antonio Candreva può essere in uscita, che piace al Napoli. Joao Mario ha un’offerta del Benfica che verrà valutata nei prossimi giorni». Dalle parole di Romano l’addio di Candreva sembra praticamente senza alternative, mentre Perisic un minimo di possibilità di permanenza ce l’ha.