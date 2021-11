Perisic e Brozovic incantano, Inter al lavoro per blindare il duo croato

Perisic e Brozovic sono due giocatori imprescindibili per l’Inter di Inzaghi. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per prolungare il contratto con i due vice campioni del Mondo

L’ESTERNO − Ivan Perisic è sicuramente uno dei protagonisti di questa Inter targata Simone Inzaghi. Un gol e un assist in due partite per l’esterno croato contro Napoli e Shakhtar Donetsk che hanno permesso ai nerazzurri di ottenere dei successi fondamentali. Adesso, l’Inter lavora sul suo rinnovo. Il contratto di Perisic va in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e in caso di mancato accordo il club nerazzurro potrebbe perderlo a zero già dal prossimo febbraio. Come riporta Sport Mediaset, l’Inter vorrebbe offrirgli un contratto biennale a cifre più contenute rispetto ai cinque richiesti dal giocatore. Inoltre, il laterale − 33 anni il prossimo febbraio − auspica ad un prolungamento triennale. Occhio alle sirene della Bundesliga.

IL METRONOMO − Diverso il caso di Marcelo Brozovic. Dopo l’incontro con il padre procuratore e l’avvocatessa, le basi per un rinnovo ci sono. Si parla di un prolungamento fino al 2025 con un ingaggio pari a 5,5/6 milioni di euro. Tra 10/15 giorni potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.