Perisic, distanza tra Inter e Bayern Monaco per il riscatto. E ad agosto? – TS

Condividi questo articolo

Ivan Perisic al Bayern Monaco anche ad agosto? Non è poi così scontato: secondo “TuttoSport” c’è ancora distanza tra l’Inter e il club tedesco, anche per un’eventuale riscatto.

DISTANZA – C’è ancora distanza tra Inter e Bayern Monaco per il presunto riscatto di Ivan Perisic: il riscatto (già scaduto) era fissato a 20 milioni ma il club tedesco non vorrebbe spendere più di 10-12 milioni, cifra molto bassa secondo il club di Viale della Liberazione. I due club devono ancora trovare l’accordo e presto si risentiranno, basti pensare che ieri sera Inter e Bayern Monaco non avevano ancora trovato l’intesa per il prolungamento del contratto fino al 31 agosto. In quel caso il croato non giocherebbe la UEFA Champions League.

Fonte: Tuttosport.